PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Août 2020

A chaque mois sa nouvelle vague de jeux PlayStation Plus. Sony semble annoncer désormais les jeux un peu plus tôt. Preuve en est, nous connaissons déjà le catalogue du mois d’août et l’un des deux titres peut déjà être téléchargé. Alors, qu’est-ce que l’on a après NBA 2K20 et Tomb Raider en juillet ?

Présentation du PS Plus août 2020

Les abonnés PS Plus peuvent donc télécharger dès maintenant la campagne remasterisée de Call of Duty Modern Warfare 2 sortie plus tôt dans l’année. Ce premier jeu est déjà disponible au téléchargement, tandis que le second, Fall Guys: Ultimate Knockout, arrive le 4 août prochain dans la journée. On vous les présente brièvement dans cette vidéo.