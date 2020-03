Trophées / Succès – Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Quoi, c’est tout ?

Gagnez tous les trophées disponibles de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Gagnez tous les trophées disponibles de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Remise en selle

Aidez à la formation de la milice locale.

Aidez à la formation de la milice locale. Attention, danger

Faites-vous sélectionner pour l’unité d’élite de Shepherd.

Faites-vous sélectionner pour l’unité d’élite de Shepherd. Sueurs froides

Infiltrez la base sur la montagne enneigée.

Infiltrez la base sur la montagne enneigée. L’affaire est dans le sac

Trouvez Rojas dans la favela.

Trouvez Rojas dans la favela. Menu sur place

Défendez le Burger Town.

Défendez le Burger Town. Soap sur la corde raide

Prenez d’assaut le goulag.

Prenez d’assaut le goulag. Situation désespérée

Mettez à exécution le plan pour aider les Américains.

Mettez à exécution le plan pour aider les Américains. Whiskey Hotel

Reprenez le Whiskey Hotel.

Reprenez le Whiskey Hotel. Le pion

Prenez d’assaut la planque de Makarov.

Prenez d’assaut la planque de Makarov. De Charybde en Scylla

Accomplissez la mission dans le cimetière des avions.

Accomplissez la mission dans le cimetière des avions. Pour la postérité

Terminez la campagne solo dans n’importe quelle difficulté.

Terminez la campagne solo dans n’importe quelle difficulté. Le prix de la guerre

Terminez la campagne solo en difficulté Commando ou Vétéran.

Terminez la campagne solo en difficulté Commando ou Vétéran. Premier jour d’école

Terminez »S.S.D.D » et »Travail d’équipe » en difficulté Vétéran.

Terminez »S.S.D.D » et »Travail d’équipe » en difficulté Vétéran. Diamant noir

Terminez »Périlleuse escalade » en difficulté Vétéran.

Terminez »Périlleuse escalade » en difficulté Vétéran. Turistas

Terminez »Confrontation » et »Un nid de frelons » en difficulté Vétéran.

Terminez »Confrontation » et »Un nid de frelons » en difficulté Vétéran. Aube rouge

Terminez »Wolverines ! » et »Exode » en difficulté Vétéran.

Terminez »Wolverines ! » et »Exode » en difficulté Vétéran. Prisonnier 627

Terminez »La seule journée paisible, c’était hier… » et »Le goulag » en difficulté Vétéran.

Terminez »La seule journée paisible, c’était hier… » et »Le goulag » en difficulté Vétéran. La fin justifie les moyens

Terminez »Imprévu » en difficulté Vétéran.

Terminez »Imprévu » en difficulté Vétéran. Retour à la maison

Terminez »Sans contrainte », »Deuxième soleil » et »Whiskey Hotel » en difficulté Vétéran.

Terminez »Sans contrainte », »Deuxième soleil » et »Whiskey Hotel » en difficulté Vétéran. La reine prend la tour

Terminez »Derniers détails » et »L’ennemi de mon ennemi… » en difficulté Vétéran.

Terminez »Derniers détails » et »L’ennemi de mon ennemi… » en difficulté Vétéran. Indépendance

Terminez »Comme au bon vieux temps » et »Échec et mat » en difficulté Vétéran.

Terminez »Comme au bon vieux temps » et »Échec et mat » en difficulté Vétéran. Roi de la fosse

Parcourez la fosse dans »S.S.D.D » et terminez avec un temps final inférieur à 30 secondes.

Parcourez la fosse dans »S.S.D.D » et terminez avec un temps final inférieur à 30 secondes. Fantôme

Placez le C4 dans »Périlleuse escalade » sans alerter ou blesser qui que ce soit dans le blizzard.

Placez le C4 dans »Périlleuse escalade » sans alerter ou blesser qui que ce soit dans le blizzard. Colonel Sanderson

Tuez 7 poulets en moins de 10 secondes dans »Un nid de frelons ».

Tuez 7 poulets en moins de 10 secondes dans »Un nid de frelons ». Une dizaine de soldats

Tuez au moins 10 ennemis avec un seul missile Predator.

Tuez au moins 10 ennemis avec un seul missile Predator. Brutalité gratuite

Utilisez un bouclier antiémeute pour vaincre un ennemi.

Utilisez un bouclier antiémeute pour vaincre un ennemi. Toc ! Toc !

Tuez 4 ennemis avec 4 tirs durant une attaque au ralenti.

Tuez 4 ennemis avec 4 tirs durant une attaque au ralenti. Certains l’aiment chaud

Tuez 6 ennemis d’affilée en utilisant une arme à lunette thermique.

Tuez 6 ennemis d’affilée en utilisant une arme à lunette thermique. D’une pierre deux coups

Tuez 2 ennemis d’une seule balle.

Tuez 2 ennemis d’une seule balle. Chemins détournés

Récupérez 22 éléments de renseignements ennemis.

Récupérez 22 éléments de renseignements ennemis. Une fouille en règle

Récupérez 45 éléments de renseignements ennemis.

Récupérez 45 éléments de renseignements ennemis. Fusillade

Tuez 20 ennemis d’affilée en pilotant un véhicule.

Tuez 20 ennemis d’affilée en pilotant un véhicule. Plus dure sera la chute

Tuez 2 ennemis faisant du rappel d’affilée avant qu’ils ne touchent le sol.

Tuez 2 ennemis faisant du rappel d’affilée avant qu’ils ne touchent le sol. Desperado

Tuez 5 ennemis d’affilée en utilisant 5 armes ou accessoires différents.

Tuez 5 ennemis d’affilée en utilisant 5 armes ou accessoires différents. Avec les deux mains

Tuez 10 ennemis d’affilée en utilisant des armes Akimbo.

Tuez 10 ennemis d’affilée en utilisant des armes Akimbo. Pas de repos pour les braves

Poignardez un ennemi sans qu’il ne remarque votre présence.

Poignardez un ennemi sans qu’il ne remarque votre présence. Plus on est de fous…

Tuez au moins 3 ennemis avec un seul tir de lance-grenades.

Tuez au moins 3 ennemis avec un seul tir de lance-grenades. Cible confirmée

Utilisez le Honey Badger pour tuer 80 ennemis dans »Exode ».

Utilisez le Honey Badger pour tuer 80 ennemis dans »Exode ». Sauvetage venu des cieux

Empêchez la destruction de votre drone Predator dans »Imprévu ».

Empêchez la destruction de votre drone Predator dans »Imprévu ». N’appuyez PAS sur ce bouton

Déclenchez la sonnette rouge dans les deux salles et survivez à l’attaque.

Déclenchez la sonnette rouge dans les deux salles et survivez à l’attaque. L’élève dépasse le maître

Battez le temps de BX dans »S.S.D.D ».

Battez le temps de BX dans »S.S.D.D ». Véritable professionnel

Terminez une mission, sauf »S.S.D.D » et »Échec et mat », sans recharger ni attaquer au CàC.

Terminez une mission, sauf »S.S.D.D » et »Échec et mat », sans recharger ni attaquer au CàC. Paranoïa prémonitoire

Tuez Shepherd.

Tuez Shepherd. Immortel

Terminez chaque mission sans mourir ni recharger un point de contrôle dans tout niv. de difficulté.

Terminez chaque mission sans mourir ni recharger un point de contrôle dans tout niv. de difficulté. Silence dans les cieux

Détruisez les deux BTR sans utiliser de drone Predator dans »Wolverines ! ».

Détruisez les deux BTR sans utiliser de drone Predator dans »Wolverines ! ». Clay-more

Tuez 11 ennemis en utilisant des claymores dans »Derniers détails ».

Tuez 11 ennemis en utilisant des claymores dans »Derniers détails ». Chasseur d’oiseaux

Détruisez 10 hélicoptères en utilisant un lanceur javelin dans »Sans contrainte ».

Détruisez 10 hélicoptères en utilisant un lanceur javelin dans »Sans contrainte ». Patate chaude

Détruisez l’hélicoptère avec des grenades à frag. dans ‘La seule journée paisible, c’était hier…’.

Détruisez l’hélicoptère avec des grenades à frag. dans ‘La seule journée paisible, c’était hier…’. Clown en formation

Il n’y a pas de place pour les clowns dans l’armée américaine.

Il n’y a pas de place pour les clowns dans l’armée américaine. Headbang

Tuez un ennemi en le touchant à la tête avec les dégâts d’impact d’une grenade à fragmentation.

