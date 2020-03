Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered bientôt annoncé ?

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un potentiel remaster pour Call of Duty: Modern Warfare 2. En mars 2018, Amazon avait listé la bête, puis à deux reprises, entre des bruits de couloir venu d’un insider et une apparition sur le PEGI. Cela fait déjà pas mal et un nouvel indice vient apporter encore un peu plus de consistance à l’ensemble.

Bientôt une annonce ?

C’est désormais du côté du système de classification coréen que l’on peut y apercevoir un certain Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered enregistré à la date du 26 février. Le titre a donc été classifié et le doute n’est plus vraiment permis, quand on sait que la quasi-intégralité des jeux listés par les organismes de classification sont annoncés dans la foulée.

Reste plus qu’à attendre une communication officielle de la part d’Activision. Pour rappel, l’éditeur a expliqué vouloir se focaliser sur plusieurs remasters pour les mois et années à venir. Si l’on évoque un Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, d’autres bruits de couloir laissent entendre qu’un nouveau Tony Hawk’s Pro Skater est en préparation.