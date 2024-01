Le jeu fête également ses deux ans depuis sa sortie

Avec Shadow of Hope, Whitemoon Games annonce une mise à jour majeure qui introduira du nouveau contenu dans le MMORPG isométrique. Il s’agit de la première mise à jour d’une telle envergure dans l’histoire du studio, coïncidant avec le deuxième anniversaire de la sortie du jeu. Nous n’avons pas plus d’information en dehors d’une illustration et d’un court teaser, mais les éléments seront révélés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et le site officiel.

En juin 2023, Broken Ranks avait eu droit à une refonte de son système d’équipement et des boss plus coriaces, entre autres. Pour rappel, Broken Ranks propose un système de combat en tour par tour similaire à celui de Heroes of Might & Magic combiné à une vue isométrique comme celle de Baldur’s Gate… Le jeu offre une histoire non linéaire et un monde ouvert tout en arborant un style rétro.

Le lancement de Broken Ranks: Shadow of Hope est prévu pour le 25 janvier prochain sur PC. Le titre est également prévu sur mobiles via iOS et Android.