Bravely Default 2 s’offre une nouvelle démo sur Switch

Repoussé à fin février sur la console de Nintendo, Bravely Default 2 se laisse à nouveau approcher par les joueurs et les joueuses par l’intermédiaire d’une démo disponible dès aujourd’hui sur l’eShop.

Pas de transfert de sauvegarde au programme

Intitulée « Final Demo », cette version d’essai, limitée à cinq heures de jeu et présentée comme « proche de la version finale du titre » par Square Enix, vous donnera accès à une bonne partie du premier chapitre de l’aventure, celle où « les quatre personnages principaux commencent leur voyage ensemble. » Notez qu’il est possible de la recommencer à chaque fois que le délai imparti est écoulé et que le transfert de sauvegarde n’est pas pris en charge.

Bravely Default 2 sortira en exclusivité sur Switch le 26 février 2021.