Bravely Default : Un remaster du premier épisode dans les tuyaux ?

La série Bravely Default n’est pas la saga la plus populaire du catalogue de Square Enix, mais elle compte tout de même assez de fans pour que l’on puisse avoir l’espoir qu’une suite à Bravely Default 2 voit le jour d’ici quelques temps. Avant cela, la série fête cette année ses dix ans d’existence, et à cette occasion, un stream spécial organisé par l’éditeur avait lieu en compagnie de Tomoya Asano, producteur de la licence. Ce dernier a alors laissé entendre que le tout premier épisode pourrait revenir avec un remaster.

Un remaster qui pourrait être bientôt annoncé ?

Lors de l’émission célébrant cet anniversaire, Asano est revenu sur l’hypothèse d’un remaster pour le premier Bravely Default, et même si rien n’est annoncé, la formulation de sa déclaration est des plus suggestives (rapportée par Gematsu) :

« Au cours des 10 dernières années, notre équipe s’est agrandie et notre capacité de production a augmenté. En regardant la cinématique d’ouverture de Bravely Default: Flying Fairy, je sens que annoncer un remaster de Bravely Default: Flying Fairy serait la meilleure chose possible et quelque chose que les fans souhaiteraient. Mais pour l’instant je ne suis malheureusement pas en mesure d’annoncer quoi que ce soit de ce genre. Disons simplement « pour l’instant ». »

Asano laisse donc entendre que ce n’est pas le bon moment pour annoncer un remaster, mais on devine que ce n’est peut-être qu’une question de temps. Un retour sur Switch paraît être la meilleure solution, mais on attendra de voir ce qu’il en est vraiment avant de se faire trop d’illusions.