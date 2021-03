Nous l’avions souligné dans notre test, Bravely Default 2 assume sa difficulté. Les premiers boss que vous rencontrerez durant votre aventure pourraient bien vous poser problème. Voici quelques conseils qui vous aideront à en venir à bout.

Étudier les ennemis à la loupe

En réalité, ce conseil est valable pour tous les ennemis que croiserez durant l’aventure mais il est pratiquement indispensable d’exploiter les faiblesses des boss pour les battre. En effet, les dégâts infligés sont augmentés de 30%. Il existe deux types de faiblesses : aux éléments (eau, foudre, feu, vent, terre, lumière et ombre) et aux armes (dagues, épées, bâtons, lances, haches et arcs).

Il existe différentes manières de découvrir ces faiblesses. L’une des options les plus rapides consiste à employer l’objet Loupe que vous trouverez dans toutes les boutiques. Vous pouvez également utiliser la capacité « Scan » des free-lances (classe de base disponible dès le prologue).

Éviter les contre-attaque

La majorité des ennemis puissants et des boss possèdent des contre-attaque. Cela signifie qu’ils ripostent automatiquement lorsque vos personnages réalisent certaines actions. En fonction des adversaires, il peut s’agir d’une réaction aux attaques physiques ou aux attaques magiques mais aussi à l’utilisation d’objets.

La loupe ne permet pas de savoir si votre adversaire possède une contre-attaque. Vous l’apprendrez au cours du combat dans son arsenal mais il est capital, une fois que vous en aurez fait les frais, d’en tenir compte pour la suite.

Utiliser les armes de lancer

Ne sous-estimez pas l’utilité des armes de lancer. Ce ne sont pas les objets les plus courants mais leur usage, couplé avec l’exploitation des faiblesses, peut être dévastateur pour vos ennemis et pourrait bien vous sortir d’une situation désespérée.

Faire fuir ses ennemis

Un bon moyen de savoir si votre groupe a un niveau suffisamment élevé pour affronter le boss est d’observer le comportement des monstres du coin. S’ils fondent sur vous dès qu’ils vous aperçoivent, alors un peu de farming pour récolter de l’expérience ne serait pas une mauvaise idée. Au contraire, s’ils s’enfuient lorsque vous approchez, c’est qu’il est peut-être temps d’aller vous frotter au boss.

