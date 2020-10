Bravely Default II est reporté au 26 février 2021, nouveau trailer

Nintendo a encore une fois surpris son monde aujourd’hui avec un Mini Nintendo Direct surprise, lâché dans la nature sans prévenir. Parmi les annonces qu’il fallait retenir, il y a l’apparition de Bravely Default II, qui dévoile un nouveau trailer ainsi qu’une mauvaise nouvelle.

Un léger retard prévisible

On en découvre donc un peu plus sur le jeu et son histoire, tout comme ses décors et les lieux que l’on pourra visiter dans cet opus. Les personnages et leurs capacités en combats sont également sur le devant de la scène ici. Les retours de la démo ont bien été pris en compte, comme le montre la vidéo explicative publiée juste ici.

Ce qui aura tendance à moins nous réjouir, c’est d’apprendre que le titre n’arrivera pas en 2020 comme prévu. Bravely Default II sera finalement disponible le 26 février 2021 sur Nintendo Switch. Les précommandes démarrent aujourd’hui sur l’eShop.