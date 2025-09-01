Borderlands 4 : Voici la feuille de route sur le contenu qui arrivera après la sortie du jeu

Du contenu gratuit en plus de quelques DLC

Avant même de parler du contenu qui arrivera après la sortie de Borderlands 4, Gearbox veut nous parler de ce qui nous attend à la fin de la campagne principale du jeu. La partie endgame du jeu réservera quelques défis supplémentaires, avec des Spécialités à débloquer et le mode « Chasseur de l’Arche ultime » qui fait son retour. Un mode plus difficile, qui donne accès à niveaux de plus en plus durs. On débloquera ici des bonus appelés des Firmwares, qui peuvent être accumulés pour devenir plus puissants. Toutes les semaines, des défis seront mis en place pour obtenir des récompenses de niveau Légendaires après avoir battu certains boss.

Et puis viendra le temps où Gearbox sortira les premiers DLC du jeu. Dans le premier contenu téléchargeable majeur, qui devrait arriver au premier trimestre 2026 et qui se nomme « Mad Ellie and the Vault of the Damned », les Chasseurs retrouveront le personnage d’Ellie, qui sera au cœur d’une nouvelle histoire au sein d’une région inédite de Kairos. On nous promet ici un DLC ayant un ton plus sombre, ce qui n’empêchera pas la fête du loot via de nouveaux équipements à obtenir.

Avant cela, un premier Bounty Pack est prévu pour cette fin d’année et donnera accès à de nouvelles missions, dont des quêtes autour de Rush, leader des Outbounders. On y découvrira un nouveau boss, des skins en plus et de l’équipement légendaire. Mais que celles et ceux qui ne comptent pas payer se rassurent, des mises à jour gratuites arriveront elles aussi, avec des mini-événements saisonniers. Le premier sera sous le thème d’Halloween, avec des armes à débloquer et des objets cosmétiques à obtenir. Plus de détails sont donnés sur le site officiel de 2K.

Borderlands 4 est prévu pour le 12 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, et le 3 octobre sur Switch 2.