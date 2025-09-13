Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant

Que ce soit votre premier Borderlands ou non, voici plus d’une dizaine de conseils pour parcourir Kairos en toute sérénité. Ils seront particulièrement utiles aux amateurs de 100% qui veulent récolter tous les collectibles.

Varier les armes et les types d’éléments

L’un des fondamentaux du gameplay de Borderlands est la diversification des armes : pompes, snipers, pistolets… mais aussi des éléments (feu, électrique, radiation, etc.). Cela permet de s’adapter aux faiblesses des ennemis, certains étant bien plus vulnérables à un élément précis. Gardez en tête que la corrosion est très efficace contre l’armure, l’électricité est redoutable contre les boucliers énergétiques et le feu pour vider rapidement les barres de santé. Tout dépend des ennemis qui peuvent parfois avoir plusieurs couches de protection.

Faites attention à la cohérence de votre build

Un bon build ne consiste pas seulement à équiper l’arme la plus puissante trouvée. Il s’agit de choisir des compétences, armes, mods et accessoires qui se complètent. Les fabricants (Jakobs, Maliwan, Hyperion, Torgue, etc.) ont chacun leur style : dégâts bruts, cadence de tir, effets élémentaires… Dans Borderlands 4, certaines armes peuvent même être équipées d’accessoires venant d’autres fabricants, ce qui offre encore plus de possibilités de synergie.

Utiliser les mods de tir alternatif

Si une arme propose un mode de tir secondaire, utilisez-le. Ces modes peuvent offrir des projectiles différents, infliger davantage de dégâts selon la situation ou appliquer des effets spéciaux. Dans certains cas, ils sont même plus puissants que le tir principal.

Effectuer toutes les quêtes annexes avant le 100%

Les complétionnistes doivent savoir qu’il est impossible de compléter les zones à 100% avant de finir le jeu. En effet, certains collectibles n’apparaissent que pendant une quête annexe. On en profite d’ailleurs pour vous signaler de ne pas hésiter à bien chercher lorsque vous êtes en mission principale ou secondaire en regardant la carte régulièrement. Ce qui est pratique, c’est que le jeu montre automatiquement un objet sur la carte si vous passez non loin de celui-ci.

Utiliser les hauteurs pour voyager plus efficacement

Borderlands 4 propose des environnements ouverts plus verticaux. Cela s’accompagne souvent de trajets à pied ou en véhicule assez laborieux si vous ne faîtes que suivre la route. Bien que ce ne soit pas toujours évident à déterminer, il est souvent préférable de couper en prenant de la hauteur et en planant pour s’économiser du temps. N’hésitez pas d’ailleurs monter sur votre véhicule et en sortir directement pour gagner encore plus de hauteur lors d’un saut si vous êtes trop court. Il y a également les silos équipés de ballons auxquels on s’accroche avec le grappin pour traverser rapidement de grandes zones.

Changer de compétence si besoin

Au début, il est difficile de choisir la bonne voie pour son Chasseur de l’Arche. Si vos compétences ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à réattribuer vos points (contre de l’argent en jeu) afin d’opter pour un build plus adapté à votre style. Pour cela, rendez-vous dans un refuge principale (une icone avec trois petites maisons sur la carte) et interagissez avec la machine dédiée.

Bien gérer son inventaire

Le loot est au cœur de Borderlands 4. Il permet de renouveler régulièrement votre équipement et de vendre le surplus pour gagner de l’argent. Investissez en priorité dans l’agrandissement de votre inventaire afin d’éviter de remplir trop vite votre sacoche.

Toujours rester en mouvement durant les combats

Les combats de Borderlands 4 sont plus dynamiques grâce au dash, au double saut et au grappin. Les ennemis frappent fort et les pics de difficulté sont réels. Pour survivre, il faut bouger constamment, esquiver et tirer en mouvement.

Profiter des événements aléatoires et des contrats

Lors de vos explorations, vous croiserez parfois des boss optionnels dans des dômes blancs ou des ennemis corrompus recouverts de cristaux violets. Ils offrent souvent du loot rare ou de l’Eridium, donc prenez le temps de vous arrêter. N’oublier pas non plus les contrats qui vous permettent de gagner de l’exp et du loot facile. Rendez-vous dans un refuge de la région actuelle pour les récupérer. Etant donné que l’on bouge beaucoup, ils se trouvent souvent sur notre route ou nécessitent un petit détour.

Jouer en coop si possible

Borderlands 4 est pensé pour être encore plus fun en coop. L’agressivité ennemie ne se focalise plus uniquement sur vous, le loot est plus abondant et certaines compétences (comme les kits de soin « Repkit ») permettent même d’aider vos alliés. L’autre avantage de la coopération concerne les missions secondaire où l’on doit rapporter un objet à la base. En solo, elles peuvent devenir un calvaire puisqu’il est impossible d’utiliser le grappin ou le véhicule lorsque l’on porte l’objet, donc n’hésitez pas à les effectuer en coopération. Vos camarades pourront vous aider à dégager la voie en tuant les ennemis ou bien en vous lançant l’objet vers des hauteurs.

Partagez votre loot avec vos coéquipiers

Lorsque vous trouvez des armes ou mods de classe destinés à l’un des quatre Chasseurs, pensez à partager avec vos coéquipiers. Il suffit de jeter l’objet au sol pour que vos amis puissent le récupérer.

Terminer rapidemment la quête principale pour débloquer tout le contenu

Même si explorer chaque recoin est tentant, ne tardez pas trop à terminer la quête principale. Vers le niveau 50, finir l’histoire vous permet de débloquer la spécialisation et le transfert de firmware, deux systèmes indispensables pour optimiser votre Chasseur et profiter pleinement du contenu endgame.

Avec ces conseils, vous serez bien armé pour profiter de l’expérience Borderlands 4, que ce soit en solo ou en coop, et explorer tous les secrets de Kairos.