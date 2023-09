Bon plan : Le SSD Samsung 980 Pro 1 To avec dissipateur idéal pour la PS5 est disponible au prix canon de 77 €

Où acheter un SSD PS5 au meilleur prix ?

On ne présente plus le Samsung 980 Pro, qui est actuellement l’un des SSD les plus performants et les plus reconnus du marché. Il est notamment entré dans le club très fermé des SSD recommandés pour augmenter le stockage de la PS5, grâce à des performances qui ne sont plus à prouver et qui rivalisent sans problème avec le SSD de base de la console. Ce SSD est souvent vu en promotion, mais on parle régulièrement de sa version sans dissipateur, moins onéreuse. Cependant, avoir un dissipateur est fortement recommandé lorsque l’on installe un SSD supplémentaire sur la PS5.

Aujourd’hui, la version avec dissipateur du SSD Samsung 980 Pro 1 To est disponible à bas prix puisqu’elle est affichée à seulement 77,69 € sur Amazon. Soit une économie d’environ une vingtaine d’euros par rapport au prix de base conseillé pour ce produit. Il est même actuellement moins cher que la version sans dissipateur, c’est vous dire à quel point il s’agit d’une belle offre.