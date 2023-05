Bon plan : Le SSD Samsung 980 Pro 2 To parfait pour la PS5 est en promo

Où trouver un SSD 2 To pas cher pour la PS5 ?

Pour augmenter le stockage de votre PS5, rien ne vaut un bon SSD interne 2 To, qui vous donnera beaucoup de place supplémentaire pour y stocker tous vos jeux et toutes vos captures. Avec un tel appareil, plus besoin de trier constamment vos jeux et de les télécharger à nouveau, vous pourrez les conserver sans trop vous soucier de l’espace disponible.

Aujourd’hui, vous pouvez vous rendre sur Amazon afin de trouver le Samsung 980 Pro 2 To, avec dissipateur de chaleur intégré, à seulement 150 € au lieu d’un prix dépassant habituellement les 200 €.

Le Samsung 980 Pro est à ce titre l’un des meilleurs SSD pour la PS5. Non seulement, il dispose d’une vitesse très satisfaisante, mais il est aussi équipé d’un dissipateur de chaleur. De quoi rendre votre installation plus sûre et vous éviter d’acheter un accessoire en plus à côté.