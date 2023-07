PS5 : Des SSD à des prix incroyables pour le Prime Day organisé par Amazon

Où trouver un SSD PS5 au prix le plus bas ?

Et ici, il y a le choix. Mais on retiendra surtout l’offre très remarquable de Samsung avec son Samsung 980 Pro, vu à un tarif très bas, aussi bien dans sa version 1 To que 2 To, avec ou sans dissipateur. Des prix qui défient toute concurrence et que l’on rretrouve peu en dehors des périodes de soldes, et même pendant.

Les versions sans dissipateurs sont par exemple affichées respectivement à 78,99 € et 118,99 € pour ce Samsung 980 Pro, ce qui est une offre immanquable.

Samsung 980 Pro 1 To (sans dissipateur)

Samsung 980 Pro 2 To (sans dissipateur)

Samsung 980 Pro 1 To (avec dissipateur)

Samsung 980 Pro 2 To (avec dissipateur)

Des offres à ne pas manquer qui ne vont durer que quelques heures. Il s’agit là de l’un des meilleurs modèles pour augmenter le stockage de votre PS5, donc si vous souhaitez le faire, c’est une belle occasion à moindre coût.