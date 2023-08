PS5 : Un SSD 1 To avec dissipateur pour seulement 75 €

C’est la fin de la période des soldes mais au rayon des SSD, les promotions ne se terminent jamais vraiment. Il faut dire que ces derniers mois, on a vu les offres se multiplier sur ces produits, avec des prix qui fondent à vue d’œil et qui deviennent de plus en plus raisonnables. Autrefois, trouver un SSD avec dissipateur en dessous de la barre des 100 € était nettement plus compliqué qu’aujourd’hui, c’est pourquoi les marques cassent de plus en plus leurs tarifs pour attirer de futurs clients. Et on le voit encore une fois avec Crucial.