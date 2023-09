La Logitech G Cloud, la console portable centrée sur le cloud gaming, a droit à une jolie promotion

Le marché des consoles portables façon Switch se développe de plus en plus avec l’arrivée de nouveaux concurrents, mais Logitech a décidé de ne pas faire comme les autres. Au lieu de proposer un monstre de puissance à mettre entre toutes les mains, faisant ainsi très rapidement grimper la facture, il a décidé de tout miser sur le cloud gaming, de plus en plus répandu. Et en faisant cela, il peut se permettre de proposer une console beaucoup moins onéreuse que ses concurrents directs, surtout quand la Logitech G Cloud est en promotion.