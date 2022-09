Accueil » Actualités » Logitech officialise sa console portable et s’associe avec Microsoft et le Xbox Cloud Gaming

Comme tous les secrets les plus mal gardés de l’industrie, Logitech a bien eu du mal à cacher le fait qu’une console portable similaire à la Switch, ou plutôt au Steam Deck, était en préparation. Mais après les fuites, place à la confirmation et au grand battage médiatique puisque Logitech dévoile aujourd’hui plus d’informations sur sa machine. Et l’entreprise ne compte pas faire cela toute seule, car elle s’est entourée d’un allié de poids dans sa démarche : Microsoft.

La Xbox Series portable qui ne dit pas son nom ?

Cette Logitech G CLOUD Handheld (sacré nom) a même droit à son propre article sur le site Xbox, et pour une raison bien particulière. Etant donné qu’elle est tournée vers le Cloud, cette machine supportera le Xbox Cloud Gaming avec une application directement intégrée à la console dès son lancement.

Ce qui veut donc dire que vous pourrez profiter de votre catalogue Xbox (compatible Cloud)et Xbox Game Pass directement sur cette console portable. Notons aussi que le GeForce Now sera également accessible selon Business Wire.

La console est équipée d’un écran full HD de 7 pouces et peut donc afficher du 1080p en 60 Hz. Elle dispose aussi d’une batterie permettant jusqu’à 12 heures d’autonomie.

La Logitech G CLOUD Handheld sera lancée le 17 octobre aux Etats-Unis, et sera disponible au prix de 349 dollars (et à 299 dollars en cas de précommande). Aucune date de disponibilité n’a été communiquée pour l’Europe.