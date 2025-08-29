Bloober Team devrait continuer à développer des jeux d’horreur pour la Nintendo Switch 2

Pour que les consoles Nintendo redeviennent une terre d’accueil pour les jeux d’horreur

Même si la Switch et la Switch 2 possèdent un catalogue riche et varié, l’étiquette de console familiale est toujours présente, ce qui ne colle pas toujours au genre du survival-horror. Babieno veut changer cela avec les jeux de Bloober Team et se rappelle l’époque de la GameCube qui a accueilli de grands jeux d’horreur :

« J’essaie de réaliser mes rêves personnels. Je suis un grand fan de Nintendo. J’ai grandi avec les consoles Nintendo. Les jeux d’horreur les plus marquants, comme Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4… étaient disponibles sur Nintendo GameCube. C’était une époque bénie pour les fans de Nintendo. D’une certaine manière, nous aimerions être ceux qui ouvrent un nouveau chapitre pour Nintendo dès maintenant. »

Cela commencera donc par la sortie de Cronos: The New Dawn dès 5 septembre sur Switch 2, mais peut-on imaginer d’autres projets comme un portage de Silent Hill 2 Remake ? Cela est sans doute entre les mains de Konami. Pour le moment, Babieno déclare qu’il a tout de même quelques idées :

« Nous avons des projets. Nous ne sommes pas encore en mesure de partager notre vision du futur. Mais les fans de Nintendo pourraient certainement jeter un œil à ce que prépare Bloober Team. »

Il indique que le lien entre les jeux d’horreur et les jeux « cozy », que l’on retrouve en plus grand nombre sur Switch, est plus étroit qu’on pourrait le penser, et Bloober Team s’intéresse à cela. Selon Babieno, le meilleur exemple de cette fusion est Luigi’s Mansion. Peut-être un indice sur l’un des prochains projets du studio.