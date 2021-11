Black Friday Week : Les meilleures offres gaming et high-tech

Le Black Friday, c’est la semaine prochaine, mais c’est aujourd’hui que débute officiellement la Black Friday Week, une autre opération qui permet ainsi d’étaler les offres sur la durée, et de faires quelques bonnes affaires en attendant le jour J. Afin de vous aider à vous y repérer dans toutes ces réductions, nous vous avons sélectionné les meilleures offres gaming et high-tech du moment.

Attention, ces offres partent souvent très vite, et il est possible que certaines d’entre elles ne soient plus disponible quelques minutes seulement après la publication de l’article.

Quelles sont les meilleures offres de la Black Friday Week ?

S’il y a déjà eu des offres qui sont parues tout au long de la semaine, en pré-Black Friday Week, c’est aujourd’hui qu’elle commence réellement, et avec elle, de nombreuses offres. Voici une sélection des offres les plus intéressantes sur la Black Friday Week :

PS Plus

Jeux

Casque

Souris

Clavier

TV 4K

Ecran PC

PC Portable

Disque dur et SSD

Cartes SD

Qu’est-ce que la Black Friday Week ?

La Black Friday Week est une opération spéciale qui est lancée en amont du vrai Black Friday, qui aura lieu le vendredi 26 novembre prochain. Durant toute cette semaine, et particulièrement aujourd’hui le vendredi 19 novembre, les sites marchands font de nombreuses offres sur des tas de produits, comme pour le Black Friday. Les stocks sont évidemment limités, et ils partent très vite.

Pour bien vous préparer pour le Black Friday, n’hésitez pas à consulter notre article dédié, où vous retrouverez également de nombreuses offres qui sont encore en cours.