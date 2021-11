Black Friday : Le Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 Go est à seulement 189,99 €

Le Black Friday, c’est aujourd’hui, et les offres se multiplient dans cette dernière ligne droite qui arrive après une Black Week déjà très chargée en bonnes affaires. On vous résume d’ailleurs tous les meilleurs bons plans du moment du Black Friday dans un article complet, et si vous cherchez un smartphone d’entrée de gamme à mettre sous le sapin de Noël cette année, cette offre devrait vous intéresser.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G au meilleur prix

Après les Samsung Galaxy S21, M12 et M32, c’est au tour de la marque Xiaomi de proposer une offre intéressante. C’est le Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 Go qui est aujourd’hui en promotion à un prix très intéressant, puisqu’il est affiché à seulement 189,99 €.

Avec son écran de 6,5 pouces et sa RAM de 4Go, il s’agît là d’un smartphone d’entrée de gamme très satisfaisant, qui passe enfin sous la barre des 200 €, d’autant plus avec le code RAKUTEN15 qui permet d’économiser 15 € supplémentaires. Une très belle offre si vous cherchez un smartphone à bas prix.

