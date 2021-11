Black Friday 2021 : Comment se préparer pour ne manquer aucune offre ?

Cela ne vous a probablement pas échappé, le Black Friday est tout proche de nous, et les sites marchands dégainent déjà les premières offres en attardant le jour J. Afin de ne pas louper les offres les plus intéressantes dans le secteur du jeu vidéo et de l’high-tech, vous pourrez retrouver dès le début du Black Friday un article complet sur notre site, qui va centraliser toutes les meilleures annonces. Mais en attendant, voici comment bien se préparer pour le Black Friday 2021.

Quand se déroule le Black Friday 2021 ?

Cette année, le Black Friday 2021 aura lieu le vendredi 26 novembre, et ce toute la journée. Des offres seront accessibles aussi durant le week-end, et le lundi 29 novembre, c’est le Cyber Monday qui aura lieu.

Vous noterez que depuis début novembre, les sites marchands ont déclenché des opérations spéciales avec des offres pré-Black Friday, comme la Black Week. Il est donc déjà possible de mettre la main sur quelques offres intéressantes, mais le gros des soldes arrivera le 26 novembre.

Les premières offres sont déjà là

Avec les multiples opérations des différents sites marchands en amont du Black Friday, on notera que de nombreux produits sont déjà en promotion. Cela concerne davantage les produits high-tech, comme les téléviseurs, les ordinateurs, smartphones etc. Voici les premières offres les plus intéressantes en attendant le Black Friday 2021 :

Casques

Claviers

Souris

PC portable

TV

Chaises de bureau

Comment ne rien manquer le jour J

Le Black Friday, c’est des milliers d’offres qui ne durent parfois que quelques minutes, et on l’a vu ces derniers temps, avec les scalpers (personnes malintentionnées qui achètent et revendent pour surfer sur la demande) qui envahissent le marché, il est parfois difficile de mettre la main sur la bonne affaire à temps.

Afin de ne pas louper le produit de votre convoitise, le mieux est tout d’abord de créer un compte sur tous les sites marchands qui vous intéresse, et de rester connectés à ces derniers pour le jour J. Renseignez bien tous les détails demandés afin que vous puisez commander en quelques clics seulement.

Tout va très vite lors du Black Friday, et c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à mettre les produits qui vous intéressent déjà dans votre panier : préparez une wishlist ou votre panier dès maintenant ! Vous n’aurez ensuite qu’à vérifier s’ils sont en promotion pour les commander dans la foulée.

N’oubliez pas de mettre en favori tous les liens vers les sites marchands, pour sauter dessus dès le vendredi 26 novembre :

Comment profiter de la livraison gratuite chez Amazon ?

Pour avoir la livraison gratuite, vous pouvez devenir Amazon Prime. Pour cela, il suffit de se rendre à cette adresse et de se souscrire à l’un des abonnements. L’astuce dans tout cela, c’est qu’il est possible d’en profiter gratuitement.

Si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement, vous pouvez alors profiter de 30 jours gratuits ! Rien ne vous empêche de vous désengagez avant la fin de la période et donc profiter du Black Friday, de la livraison gratuite et de tous les autres avantages.