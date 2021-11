Black Friday : Un pack Xbox Series S + écran PC MSI Optix G27CQ4 à 499€

Lors de ce Black Friday, en dehors d’un pack très intéressant sur la Nintendo Switch, on a eu droit à très peu d’offres sur les consoles. Et forcément, les consoles next-gen étaient absentes, étant donné le manque de stock, mais il est tout de même possible de trouver encore des Xbox Series S dans plusieurs boutiques. Cdiscount propose d’ailleurs une offre très intéressante avec un pack regroupant la console de Microsoft et un écran PC de très bonne facture.

Un bon pack pour la next-gen

Ce pack propose donc la Xbox Series S avec un écran qui sera parfait avec elle. Avec sa dalle VA et son écran de 27 pouces, allant jusqu’à 165 Hz, le MSI Optix G27CQ4 est un très bon choix pour celles et ceux qui recherchent un excellent écran PC à bas prix. Il sera également parfait avec la console, puisqu’il pourra afficher un taux d’images par secondes très élevé.

Et si la Xbox Series S est un peu moins puissante que la Xbox Series X, elle reste une console next-gen, qui est d’autant plus appréciable avec le catalogue du Xbox Game Pass. De plus, étant donné que le cloud gaming est arrivé sur console, vous pourrez profiter des jeux à venir dans les configurations les plus élevées avec le bon débit, sans avoir besoin d’une Xbox Series X.

Ici, ce pack Xbox Series S + écran PC MSI Optix G27CQ4 est proposé au tarif très avantageux et limité dans le temps de 499€ !

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.