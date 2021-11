Black Friday : La TV Philips 55 OLED 856 Ambilight est à son prix le plus bas

Le Black Friday permet de voir le prix des TV OLED fondre. Comme on vous le liste dans notre article récapitulatif sur les meilleures offres du Black Friday, des TV ont droit à de grosses réductions en cette période, et c’est notamment le cas de la TV OLED Philips 55 OLED856, qui a droit à une offre très intéressantes.

Une TV parfaite pour la next-gen

Il s’agit là d’une très bonne TV grâce à son écran OLED de 55 pouces, qui promet de nous en faire voir de toutes les couleurs. En plus de cela, elle est parfaite si cherchez une TV qui sera capable d’exploiter au maximum les capacités des consoles PS5 et Xbox Series, grâce à ses ports HDMI 2.1 et ses 100 Hz.

Et le petit bonus qui fait tout son charme, c’est la technologie Ambilight qui est également sur ce téléviseur, afin d’offrir un rendu encore plus immersif grâce aux couleurs diffusées à l’arrière de la TV.

Habituellement proposée à 1 119 € à son prix le plus bas, cette TV OLED Philips 55 OLED856 passe à seulement 1 019 € !

N’hésitez pas à consulter toutes les offres du Black Friday sur notre page dédiée afin de ne pas manquer les offres les plus intéressantes.