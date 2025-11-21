Black Friday : Jusqu’à 150 € de réductions sur les packs PS5 et PS5 Pro avec des bons plans à ne pas manquer
C’est aujourd’hui que débute vraiment le Black Friday, même si le coup d’envoi a été donné début novembre par des revendeurs qui veulent toujours gagner un peu plus de temps (et d’argent). Au rayon des jeux vidéo, pas mal de promotions à noter dans le lot, notamment du côté des consoles. Surtout chez Sony, qui, après avoir augmenté le prix de sa console, est maintenant enclin à le baisser durant cette période de promotions. On découvre ainsi que chez la plupart des revendeurs, la PS5 bénéficie d’une belle réduction, ce qui sera idéal si vous comptiez mettre une console sous le sapin cette année.
Où acheter une PS5 au meilleur prix ?
Comme Sony l’avait annoncé, des réductions ont bien été mises en place pour la PS5. C’est notamment le cas de la PS5 standard, autrement dit la PS5 Slim avec lecteur de disque, qui a droit à 100 € de réduction durant le Black Friday.
Elle passe ainsi à 449,99 €, au lieu de 549,99 €. Soit le prix qu’elle avait il y a quelque temps avant la hausse, mais que voulez-vous, au moins, cette promotion permet de retrouver un prix correct pour la machine. Vous trouverez ce bon plan chez la plupart des revendeurs, que ce soit chez Fnac ou Amazon.
Si vous souhaitez encore économiser un peu plus, vous pouvez vous tourner vers l’édition numérique de la PS5 Slim, sans lecteur de disque. Celle-ci est aujourd’hui disponible à 349,99 € chez Amazon, soit 100 € de moins que d’ordinaire.
Où acheter une PS5 Pro au meilleur prix ?
C’est la même rengaine pour la PS5 Pro. Sortie l’année dernière, la console de Sony a démarré à un prix affolant, qui a refroidi bon nombre de consommateurs. Certains attendaient une réduction pendant des périodes comme le Black Friday, et pour le moment, il faudra se contenter de 100 e de moins sur cette machine. Ainsi, au lieu des 799,99 € demandés, la PS5 Pro peut maintenant être trouvée à seulement 699,99 €, ce qui est déjà ça de gagné.
