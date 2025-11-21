Black Friday : Jusqu’à 150 € de réductions sur les packs PS5 et PS5 Pro avec des bons plans à ne pas manquer

Où acheter une PS5 au meilleur prix ?

Comme Sony l’avait annoncé, des réductions ont bien été mises en place pour la PS5. C’est notamment le cas de la PS5 standard, autrement dit la PS5 Slim avec lecteur de disque, qui a droit à 100 € de réduction durant le Black Friday.

Elle passe ainsi à 449,99 €, au lieu de 549,99 €. Soit le prix qu’elle avait il y a quelque temps avant la hausse, mais que voulez-vous, au moins, cette promotion permet de retrouver un prix correct pour la machine. Vous trouverez ce bon plan chez la plupart des revendeurs, que ce soit chez Fnac ou Amazon.

Si vous souhaitez encore économiser un peu plus, vous pouvez vous tourner vers l’édition numérique de la PS5 Slim, sans lecteur de disque. Celle-ci est aujourd’hui disponible à 349,99 € chez Amazon, soit 100 € de moins que d’ordinaire.

Où acheter une PS5 Pro au meilleur prix ?

C’est la même rengaine pour la PS5 Pro. Sortie l’année dernière, la console de Sony a démarré à un prix affolant, qui a refroidi bon nombre de consommateurs. Certains attendaient une réduction pendant des périodes comme le Black Friday, et pour le moment, il faudra se contenter de 100 e de moins sur cette machine. Ainsi, au lieu des 799,99 € demandés, la PS5 Pro peut maintenant être trouvée à seulement 699,99 €, ce qui est déjà ça de gagné.