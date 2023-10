BioWare : Un groupe d’ex-vétérans veut poursuivre le studio en justice après avoir reçu peu d’indemnités

Le report constant de Dragon Age Dreadwolf n’arrange rien

Les vagues de licenciements se multiplient dans l’industrie et il est rare que les employés soient indemnisés proprement, même si on note des exceptions comme chez Epic Games. Celles et ceux qui travaillaient chez BioWare jusqu’à il y a peu n’ont pas bénéficié d’un support aussi important lorsqu’ils ont été mis à la porte en août, et certains d’entre eux le font savoir en déposant une plainte contre le studio, comme nous l’apprend Kotaku.

Ce groupe est composé de sept personnes avec une moyenne de 14 ans d’ancienneté chez BioWare, autrement dit des vétérans, surtout pour deux scénaristes qui ont œuvré durant plus de 20 ans au sein du studio. Une ancienneté qui n’a pas été comprise dans les indemnités de licenciements, ou en tout cas pas à sa vraie valeur, ce que le groupe de plaignant entend bien faire comprendre à la justice. D’autant plus que ces ex-employés indiquent avoir du mal à retrouver un travail étant donné qu’ils ne sont pas en mesure de montrer leurs créations récentes, à cause du contrat de confidentialité lié à Dragon Age Dreadwolf. Ce qui veut dire que plus le jeu retardera sa présentation, plus les plaignants seront contraints d’attendre avant de montrer leur travail sur le jeu, ce qui peut les empêcher de bien vendre leurs portfolios auprès de nouveaux employeurs.

BioWare n’a pas encore répondu à cette plainte, tout comme Electronic Arts qui garde le silence pour le moment.