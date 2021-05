Biomutant nous montre ses versions PC, PS4 et Xbox One avec du gameplay

Vous attendez Biomutant mais vous ne savez pas encore s’il tourne bien sur votre machine ? THQ Nordic vous a entendu et semble donc ne pas vouloir répéter les erreurs de certains en nous dévoilant aujourd’hui du gameplay des versions PC, PS4 Pro, Xbox One X, PS4 et Xbox One.

Toutes les versions montrées en vidéo

Avec ces trois vidéos, vous aurez donc un meilleur aperçu de ce à quoi ressemble le jeu, même sur les PS4 et Xbox One Fat, comme on dit.

Ces versions sont donc limitées à une résolution de 1080p et 30 fps, tandis que les consoles PS4 Pro et Xbox One X pourront monter à 60 fps, alors que le PC affichera de la 4K. Avec cela, on sait désormais à quoi s’attendre pour chaque plateforme.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One.