Biomutant s’est vendu à 1 million d’exemplaires depuis sa sortie

Même s’il a fait quelques déçus lors de son lancement, où on a pu voir que le jeu était avant tout un AA avec les moyens financiers et techniques que cela implique (avec notamment pas mal de bugs en jeu), Biomutant a eu droit à son petit succès. C’est en tout cas ce qu’indique Embracer Group, qui possède THQ Nordic, éditeur de Experiment 101 sur le jeu.

Des frais vite remboursés

Dans une déclaration rapportée par Eurogamer, Embracer déclare que Biomutant s’est vendu à 1 million d’exemplaire depuis sa sortie. Un score qui n’est pas particulièrement impressionnant à première vue, surtout avec l’attente qu’il y avait autour du jeu, mais qui est suffisant pour que la société rentre dans ses frais.

Embracer indique que la totalité des couts de développement et de la compagne marketing après l’acquisition de la licence et du studio ont été entièrement remboursés, et ce une semaine après le lancement du jeu. Le groupe estime alors que les performances du jeu sont conformes aux attentes.

Un succès qui n’est donc pas spectaculaire, mais qui reste une très bonne nouvelle pour le studio et son éditeur. On ne sait pas encore si la licence sera amenée à évoluer après cela.