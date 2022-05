The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition a été repéré sur Switch

Vous pensiez que les portages de The Elder Scrolls V: Skyrim, c’était terminé ? Pas pour Bethesda, qui entend bien tirer tous les profits possibles de cette marque en multipliant les versions disponibles. L’année dernière, le jeu fêtait ses dix ans d’existence avec une Anniversary Edition, sortie sur PC et les consoles PlayStation et Xbox. Et il se pourrait maintenant que cette nouvelle version débarque aussi sur Nintendo Switch.

Une version révélée lors du prochain Nintendo Direct ?

C’est du moins ce que laisse penser un listing en provenance de l’organisme de classification taiwanais, où une version Switch de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition apparaissait avant d’être retirée. Le site Switch Brasil a néanmoins eu le temps de capturer le listing en question.

On pourrait évidemment se dire qu’il ne s’agit là que d’une simple erreur, mais les récentes histoires du même genre nous ont appris que ces listing sur des organismes de classification étaient rarement innocents. On imagine alors que ce portage a été révélé un peu plus tôt que prévu, et qu’il pourrait être confirmé prochainement par Nintendo ou Bethesda. Peut-être lors d’un Nintendo Direct cet été, qui sait ? En tout cas, il semble que Skyrim n’a pas fini de faire parler de lui.