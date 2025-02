Days Gone Remastered s’annonce sur PS5 avec des améliorations graphiques et du nouveau contenu

Days ComeBack

Lors du dernier State of Play, Sony a donc annoncé Days Gone Remastered qui devrait mettre un coup de jeune à l’exclusivité PlayStation sorti initialement en 2019. Bien que nous soyons très loin d’une refonte visuelle à la Horizon Zero Dawn Remastered, cette nouvelle version s’accompagne de plusieurs améliorations graphiques et techniques :

Graphismes améliorés

Meilleure distance d’affichage

De meilleures ombre et jeux de lumière

Support de l’audio 3D

Prise en charge du VRR

Support de la PS5 Pro

Le titre bénéficiera également de nouveau contenu, notamment un mode « mort permanente », un mode photo amélioré, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et un mode Speedrun. Mais aussi nouveau mode « Horde Assault » qui vous placera face à des hordes massives de zombies. A noter que la version PC proposera ces nouveautés (et le support de la DualSense) sous la forme d’un DLC qui sortira à la même date que le remaster.

L’upgrade Days Gone Remastered à 10€, mais pas pour tout le monde…

Ceux possédant déjà le jeu sur PS4 pourront passer à la version Remastered en déboursant 10€. Toutefois, il est précisé que « les jeux obtenus via PlayStation Plus ne sont pas éligibles à la mise à niveau ». Cela signifie que ceux ayant obtenu le jeu via le PlayStation Plus Collection ne pourront pas payer 10€ pour bénéficier de l’upgrade.

Days Gone Remastered est prévue pour le 5 avril prochain sur PS5. A voir si cette initiative ouvrira la voie à une suite demandée par une partie des fans.