Days Gone Remastered aura droit à de nouvelles options d’accessibilité pour s’adapter à davantage de monde

Plus d’options pour chasser du zombie à notre rythme

C’est dans un nouveau billet du PlayStation Blog que les nouvelles options d’accessibilités de Days Gone Remastered sont mises à l’honneur. Dans cette nouvelle version du jeu, on retrouvera une liste de paramètres grandement élargie, avec des nouvelles couleurs de sous-titres et des couleurs à placer sur les personnages pour permettre de bien différencier qui parle ou non, via un mode Contraste élevé à personnaliser. Au-delà des options visuelles, des options sonores seront aussi ajoutées avec de l’audiodescription de l’interface ou encore des repères audio (via la DualSense) pour trouver plus facilement les objets rares disséminés sur la map du jeu.

Et ici, vous pourrez personnaliser le mapping des touches comme vous le souhaitez, que ce soit via votre manette DualSense de base ou via la manette Access. De quoi en aider plus d’un pour réaliser des actions qui pouvaient être trop complexes, surtout lorsque le jeu vous demande d’aller vite. En parlant de ça, une option pour réduire la vitesse du jeu sera présente (100 %/75 %/50 %/25 %), là encore pour éviter que celles et ceux qui ne peuvent pas réaliser les actions demandées rapidement ne ressent aucune frustration. D’ailleurs, pour ce qui est des QTE, il ne sera maintenant plus obligatoire d’être en mode Facile pour que ces actions se résolvent automatiquement.

Days Gone Remastered sera disponible dès le 25 avril sur PC et PlayStation 5.