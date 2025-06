Bend Studio, à qui l’on doit Days Gone, licencie 30% de son équipe après l’annulation de son dernier projet

Le journaliste de Bloomberg a indiqué via BlueSky que le studio venait de licencier 40 personnes dans ses rangs. Aussi terrible soit-elle, on s’attendait à ce que cette nouvelle arrive tôt ou tard dans la mesure où Sony a récemment annulé le projet sur lequel travaillait le studio, qui était l’un de ses jeux service tués dans l’oeuf.

Sony's Bend studio, which canceled a live-service game earlier this year, is laying off 30% of staff today (around 40 people), Bloomberg News has learned. The studio has been spinning up a new project following the cancellation.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-06-10T18:12:01.815Z