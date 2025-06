Beat Saber stoppe son support sur PS4 et PS5 et signe la fin des mises à jour sur ces plateformes

Ça tranche dans le bleu

Le studio annonce aujourd’hui qu’à partir de ce mois de juin 2025, les mises à jour de Beat Saber ne concerneront plus les plateformes PS4 et PS5, autrement dit le PS VR et le PS VR2.

Cela veut donc dire que le jeu restera accessible et disponible à l’achat, mais ne vous attendez plus à aucune nouveauté ni à d’autres packs à l’avenir. Et ce n’est qu’une question de temps avant que le multijoueur disparaisse à son tour, car les serveurs seront fermés dès le 21 janvier 2026. Autrement dit, après cette date, vous ne pourrez jouer qu’en solo à Beat Saber.

Toutefois, le cross-buy restera actif. Notez simplement que vous n’aurez plus accès au nouveau contenu du jeu, et que le morceau « Abracadabra » de Lady Gaga est le dernier pour les casques PS VR. Le studio indique que le support du jeu va continuer sur les autres plateformes et ne donne pas de réelles raisons concernant cet arrêt brutal, qui en décevra beaucoup.