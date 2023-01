Beat Saber confirme une version PlayStation VR2 en développement

Cette nuit s’est tenue une conférence Sony au CES 2023, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies à Las Vegas. Si le jeu vidéo n’est pas le sujet central de l’événement américain, nous avons tout de même eu un aparté assez conséquent sur le PlayStation VR2. En plus d’apprendre que Gran Turismo 7 aura droit à sa version en réalité virtuelle au lancement, nous avons eu la confirmation qu’une version PSVR2 était en développement pour Beat Saber, le jeu de rythme particulièrement populaire.

Beat Saber en plus beau et plus fluide ?

Ready to get a PlayStation VR 2 so you can play Beat Saber? Stay tuned for details 🫶 pic.twitter.com/2DpJFxN1Zu — Beat Saber (@BeatSaber) January 5, 2023

Malheureusement, il ne faut pas s’attendre à pléthore d’informations : pendant son passage sur scène, Jim Ryan a simplement confirmé qu’une version PlayStation VR2 était en préparation pour le jeu de rythme, et c’est tout. Aucune image, aucun trailer, et les développeurs ont juste relayé l’officialisation sur Twitter sans donné plus de détails. On ne sait donc pas quelles seront les améliorations apportées ni à quel point Beat Saber profitera des fonctionnalités du casque de Sony.

L’annonce d’une version PSVR2 n’a rien de vraiment étonnant quand on connait son succès. On imagine que cette version profitera d’une optimisation, avec un rendu plus joli, plus fluide et compatible avec les nouvelles manettes. Mais la grande question qui brûlera sur nos lèvres jusqu’à confirmation, quand est-il de la mise à niveau et est-ce que l’on pourra transférer nos packs sur PlayStation VR2. Une interrogation légitime puisqu’on sait que le casque ne sera pas rétrocompatible et ne permettra pas de jouer aux versions du premier PlayStation VR. Les joueurs et joueuses se demandent déjà si l’on pourra transférer l’intégralité des packs de musiques achetés jusqu’à présent, et si oui, à quel prix.

En attendant une réponse, il va falloir patienter mais les développeurs nous promettent des détails prochainement. Aucune date ni période de sortie n’a été annoncée pour cette nouvelle mouture. Quant au casque, il sera commercialisé le 22 février 2023.