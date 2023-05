Beat Saber : Le jeu est disponible dès maintenant sur PlayStation VR 2 avec une mise à niveau gratuite

Une mise à niveau gratuite de PSVR à PSVR 2, et du Queen au programme

La bonne nouvelle du jour en plus de la sortie dès aujourd’hui de Beat Saber sur PlayStation VR 2, ce sera la mise à niveau gratuite du soft. Autrement dit, les possesseurs da la mouture PlayStation VR pourront bénéficier tout de suite de la version PlayStation VR 2 sans débourser le moindre centimes. C’est une bonne chose, et on commence à voir pas mal de studios emboiter le pas dont les développeurs de Job Simulator, qui avaient utilisés ce même procédé jadis.

Qui plus est, le trailer aura de quoi ravir les fans possesseurs d’un PlayStation VR 2, car un nouveau pack de musiques sera centré sur Queen. Pour un tarif de 13.99 €, vous pourrez obtenir pas moins de 11 musiques de ce légendaire chanteurs avec notamment les musiques suivantes :

Another One Bites the Dust

Bohemian Rhapsody

Crazy Little Thing Called Love

Don’t Stop Me Now

I Want It All

Killer Queen

One Vision

Somebody to Love

Stone Cold Crazy

We Are The Champions

We Will Rock You

Autant dire qu’il y aura de quoi faire, et il est à savoir que ce pack de musiques nous offrira un style visuel unique pour chaque musiques. De plus, la dernière mécanique de jeu avec les notes en Arc & Chain sera bel et bien présente, comme on peut le voir sur la vidéo d’annonce.

Beat Saber est désormais disponible sur PSVR 2 pour un tarif de 29.99 €.