Black Friday : Le casque VR Meta Quest 2 passe sous les 400 € avec Resident Evil 4 et Beat Saber

Le Black Friday, ou plutôt la Black Friday Week (puisque personne ne respecte les bonnes dates) bat actuellement son plein. Les offres se multiplient par centaines, et afin de ne pas vous y perdre, nous vous avons sélectionné les meilleures offres à ne pas manquer pour le Black Friday 2022 dans un article dédié. Parmi les offres très notables du moment, il était important de se pencher sur le Meta Quest 2, qui bénéficie aujourd’hui d’une belle promotion.

Où acheter le Meta Quest 2 au meilleur prix ?

L’inflation touche tous les secteurs, et quand on voit le prix exorbitant du casque Meta Quest Pro, on se dit qu’il vaut mieux s’en tenir à l’excellent Meta Quest 2, qui a déjà prouvé sa valeur et dont les performances ne sont plus à prouver.

Ce casque de réalité virtuelle tire sa grande force du fait qu’il est autonome, ce qui veut dire que vous n’avez pas besoin d’un PC de compétition pour l’alimenter. Fini les cables à ne plus savoir quoi en faire, ce Meta Quest 2 est simple d’utilisation et facile en ranger, en plus de disposer de l’une des bibliothèques les plus fournies en jeux et en expériences VR.

Habituellement affiché aux alentours de 450 €, le Meta Quest 2 passe aujourd’hui à seulement 399 € pour le Black Friday. Il s’agit là de la version avec 128 Go de stockage, mais même la version avec 256 Go passe à 489 € au lieu de 549 €.

Une offre à ne pas manquer, surtout en prenant en compte qu’en achetant ce casque sur Amazon, vous obtiendrez les jeux Beat Saber et Resident Evil 4 VR gratuitement en plus. De quoi vous permettre de tester deux des meilleurs jeux en réalité virtuelle du moment dès l’obtention de votre casque.