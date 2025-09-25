Battlefield 6 nous montre un trailer explosif de son mode campagne et présente l’unité Dagger 13

Un récit sur plusieurs fronts

Dans les précédents volets (quand il y en avait), les campagnes solo étaient découpées en épisodes thématiques. Pour Battlefield 6, l’approche change avec une histoire unifiée, qui suit l’unité Dagger 13 dans sa lutte contre Pax Armata, une puissante entreprise militaire cherchant à remodeler l’ordre mondial alors que l’OTAN vacille. Le parcours vous mènera à travers trois continents, où vous endosserez les rôles de différents membres de l’escouade, chacun apportant ses compétences propres.

Parmi eux nous avons:

Haz Carter : ex‑athlète devenu survivaliste, spécialiste des assauts

: ex‑athlète devenu survivaliste, spécialiste des assauts Dylan Murphy : ingénieur tactique de l’équipe

: ingénieur tactique de l’équipe Gecko Espina : éclaireuse experte en reconnaissance

: éclaireuse experte en reconnaissance Cliff Lopez : combattant au profil de soutien

: combattant au profil de soutien Lucas Hemlock : agent aux passés secrets liés à la CIA

D’après EA et DICE, ces personnages ne sont pas de simples avatars, mais des piliers narratifs. Vous commanderez l’escouade en donnant des ordres comme des tirs de suppression pour vous couvrir, des manœuvres de contournement, ou des interventions stratégiques selon les talents de chaque membre.

Même si l’on attend de voir ce que cela donnera concrètement, la campagne solo ne sera pas cloisonnée. En effet, ses missions auront des répercussions dans les modes multijoueur « Guerre totale ». Les zones, tactiques et affrontements que vous explorerez durant l’histoire solo seront reliés aux cartes et batailles en ligne.

Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.