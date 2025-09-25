Battlefield 6 nous montre un trailer explosif de son mode campagne et présente l’unité Dagger 13
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Quentin
Après avoir largement montré son multi cet été et récemment avec notre nouvel aperçu, Battlefield 6 a dévoilé les première images de son mode campagne lors du State of Play de Sony. Comme on peut s’y attendre, le mode solo devrait en mettre plein la vue avec un contexte militaire particulièrement propice aux explosions en tout genre. On y aperçoit ainsi les personnages clés de l’escouade Dagger 13 et les vastes lieux d’opération allant du Caire à Brooklyn en passant par des zones à très haute altitude.
Un récit sur plusieurs fronts
Dans les précédents volets (quand il y en avait), les campagnes solo étaient découpées en épisodes thématiques. Pour Battlefield 6, l’approche change avec une histoire unifiée, qui suit l’unité Dagger 13 dans sa lutte contre Pax Armata, une puissante entreprise militaire cherchant à remodeler l’ordre mondial alors que l’OTAN vacille. Le parcours vous mènera à travers trois continents, où vous endosserez les rôles de différents membres de l’escouade, chacun apportant ses compétences propres.
Parmi eux nous avons:
- Haz Carter : ex‑athlète devenu survivaliste, spécialiste des assauts
- Dylan Murphy : ingénieur tactique de l’équipe
- Gecko Espina : éclaireuse experte en reconnaissance
- Cliff Lopez : combattant au profil de soutien
- Lucas Hemlock : agent aux passés secrets liés à la CIA
D’après EA et DICE, ces personnages ne sont pas de simples avatars, mais des piliers narratifs. Vous commanderez l’escouade en donnant des ordres comme des tirs de suppression pour vous couvrir, des manœuvres de contournement, ou des interventions stratégiques selon les talents de chaque membre.
Même si l’on attend de voir ce que cela donnera concrètement, la campagne solo ne sera pas cloisonnée. En effet, ses missions auront des répercussions dans les modes multijoueur « Guerre totale ». Les zones, tactiques et affrontements que vous explorerez durant l’histoire solo seront reliés aux cartes et batailles en ligne.
Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 10/10/2025