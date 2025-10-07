Battlefield 6 : À quelle heure le jeu sera-t-il disponible en France ?

Le trailer de lancement rappelle que la sortie est imminente

Afin de permettre aux fans les plus impatients d’êtres prêts le jour J, Electronic Arts a indiqué les différents horaires de lancement pour son jeu. Pour rappel, Battlefield 6 doit sortir le 10 octobre prochain, encore fallait-il savoir à quelle heure. La réponse est désormais connue, puisque le jeu sera accessible en France dès 17 heures, heure de Paris. Et si vous ne résidez pas en France, vous pouvez vous fier à la carte ci-dessous pour voir à quelle heure Battlefield 6 sera disponible selon votre fuseau horaire.

C’est donc à ce moment précis que les hostilités vont démarrer, avec, espérons-le, peu de soucis sur les serveurs (mais on a déjà du mal à croire à cette hypothèse dans le monde d’aujourd’hui). Electronic Arts veut en tout cas faire grimper l’excitation autour de son jeu en publiant une nouvelle bande-annonce venant célébrer le lancement, avec quelques images de gameplay qui misent sur l’aspect spectaculaire du titre.

Battlefield 6 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.