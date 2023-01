Battlefield 2042 : Tout savoir sur le retour des classes et la refonte de la carte Rupture

La rédemption de Battlefield 2042 auprès des joueurs de longue date prend un nouveau tournant grâce à la prochaine mise à jour 3.2 qui marque le retour du système de classes et la refonte de la carte Rupture (ou Breakaway). Lors d’un évènement presse organisé par Electronic Arts, nous avons pu jouer à la version 3.2 pour essayer tout ça. Voici tout ce qu’il faut savoir sur tous ces changements à venir.

Battlefield renoue avec ses classes

Annoncé depuis un petit moment, le retour des classes va marquer un gros chamboulement dans la façon de jouer de ce Battelfield 2042. La communauté du jeu l’avait énormément réclamée et DICE a donc entendu cet appel et pris les mesures qui s’imposent. Le FPS va donc opérer un retour aux sources en reprenant un système de classes qui va placer chaque spécialiste parmi 4 catégories :

Assaut : Comme son nom l’indique, il s’agit d’une classe offensive spécialisé dans les combats rapprochés. Elle comprend des spécialistes Mackay, Dozer, Sundance et Zain. Elle sert notamment à agresser l’ennemi et à ouvrir la voie pour votre équipe.

: Comme son nom l’indique, il s’agit d’une classe offensive spécialisé dans les combats rapprochés. Elle comprend des spécialistes Mackay, Dozer, Sundance et Zain. Elle sert notamment à agresser l’ennemi et à ouvrir la voie pour votre équipe. Ingénieur : Une classe importante pour tout ce qui touche aux véhicules. Boris, Crawford et Lis sont les spécialistes qui composent cette classe. Grâce à eux, vous pourrez fortifier et réparer les véhicules afin qu’ils fassent à un maximum de dégâts chez l’ennemi.

: Une classe importante pour tout ce qui touche aux véhicules. Boris, Crawford et Lis sont les spécialistes qui composent cette classe. Grâce à eux, vous pourrez fortifier et réparer les véhicules afin qu’ils fassent à un maximum de dégâts chez l’ennemi. Soutien : Si vous préférez aidez votre équipe, le soutien est le rôle parfait puisqu’il permet de renflouer vos coéquipiers en munitions et de les soigner en cas de coups durs. Dans cette catégorie, nous avons Falck, Angel et Irish.

: Si vous préférez aidez votre équipe, le soutien est le rôle parfait puisqu’il permet de renflouer vos coéquipiers en munitions et de les soigner en cas de coups durs. Dans cette catégorie, nous avons Falck, Angel et Irish. Éclaireur : Idéal pour ceux qui préfèrent rester à bonne distance. Il s’agit grossièrement d’une classe de sniper, mais qui possède aussi un rôle stratégique en donnant la position des ennemis ou en sabotant les gadgets adverses grâce au piratage. Ici, nous avons donc Paik, Casper et Rao.

Le choix des gadgets et des grenades sont limités par le choix d’une classe. On imagine que des équilibrages seront de mise, mais l’ensemble semble cohérent pour le moment.

De plus, chacun d’eux possède désormais un équipement unique :

Assaut : Stylo médical

: Stylo médical Ingénieur : Outil de réparation

: Outil de réparation Soutien : Défibrillateur

: Défibrillateur Éclaireur : Balise d’insertion

Grâce à ce retour à l’ancienne formule, il sera désormais plus facile de s’acquitter d’un rôle dans l’équipe. La grande liberté offerte dans la personnalisation de son équipe était une bonne idée sur le plan individuel, mais cela donnait une cohésion de groupe trop confuse. Bien qu’il s’agissait de quelques parties avec d’autres journalistes et influenceurs, cela nous a donné l’impression d’avoir une meilleure vision d’ensemble sur les besoins de l’équipe.

On garde tout de même cette liberté au niveau du choix des armes même si chaque classe bénéficiera de bonus selon le type choisi :

Assaut : Trois chargeurs supplémentaires sur les armes d’assaut

: Trois chargeurs supplémentaires sur les armes d’assaut Ingénieur : Augmente la précision accroupie ou à plat ventre avec les LMGS

: Augmente la précision accroupie ou à plat ventre avec les LMGS Soutien : Changement d’arme plus rapide avec les SMGS

: Changement d’arme plus rapide avec les SMGS Éclaireur : Vision stable et immédiate dans le viseur des fusils snipers.

Le re-work de Rupture

Certains trouvaient certaines cartes trop grandes avec trop d’espaces dans couvertures. DICE a donc décidé de prendre en compte les retours des joueurs pour la conception des dernières cartes comme « Fer de Lance » introduite dans la saison 3 du jeu. Le studio avait aussi promis de modifier certaines cartes existantes dont « Manifeste » et « Rupture » cette saison. Nous avons pu jouer bon nombre des parties sur cette dernière et il faut bien avouer que malgré les changements appréciables, elle reste l’une des cartes que l’on apprécie le moins.

Grâce au bricolage de DICE, elle bénéficie d’une meilleure couverture et d’un cheminement moins compliqué entre les drapeaux. Ces points stratégiques donnent d’ailleurs lieux à des joutes plus intenses puisque la réduction en taille évite d’avoir trop d’ennemis pouvant tirer dans tous les coins et à longue distance. La plate-forme pétrolière est l’exemple parfait de ce ressenti. Le studio a aussi retravaillé les shaders de glace et de neige afin de donner un meilleur look à la carte.

La mise à jour 3.2 de Battlefield 2042 sera disponible la semaine prochaine sans plus de précision sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.