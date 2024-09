Battlefield : Premiers détails sur le nouveau jeu, avec le retour des classes et la fin des spécialistes

Retour en arrière pour la licence

Dans cet entretien avec IGN, Zampella tient à dire que ce prochain Battlefield sonnera comme un retour aux sources. Il met largement en avant Battlefield 3 et Battlefield 4 en tant que modèles, ce qui veut dire que ce prochain Battlefield se déroulera durant notre époque, et non dans le passé ou dans le futur :

« Si vous regardez l’apogée de Battlefield, c’est l’ère Battlefield 3… Battlefield 4, où tout était moderne. Je pense que nous devons revenir au cœur de ce qu’est Battlefield et le faire incroyablement bien, et nous verrons ensuite où cela nous mènera. Mais je pense que pour moi, l’apogée de Battlefield se situe à l’époque de Battlefield 3 et 4. Je pense que c’est nostalgique pour les joueurs, pour moi, pour les équipes même. C’est un peu l’âge d’or… mais je dirais aussi 1942. »

Qui dit retour en arrière dit également changement de formule. Ce prochain Battlefield signera la fin des spécialistes, un détail assez discuté au sein de la communauté. Ce qui veut dire que les classes sont de retour pour ce nouvel épisode. Zampella affirme que les spécialistes n’ont pas plu à tout le monde et qu’il était important de revenir au système de classes à cause de la réception de 2042.

64, le nombre magique

Autre détail qui a son importance, ce Battlefield mettra en avant des cartes à 64 joueurs. Terminées les maps à 128, encore une fois pour revenir à l’esprit des anciens Battlefield :

« Faire du chiffre pour faire du chiffre n’a pas de sens. Nous testons tout en fonction de ce qui est le plus amusant. Comme vous l’avez dit, une fois qu’elles atteignent une certaine échelle, les cartes deviennent différentes. C’est un espace de jeu différent, et je pense qu’il faut concevoir en fonction de cela. Nous concevons donc quelque chose qui s’apparente davantage aux précédents Battlefield. »

Il tient néanmoins à préciser que malgré ce retour en arrière et l’utilisation de ces maps, ce prochain Battlefield promet d’être immense. Le but est de poser ici la première pierre vers une expérience plus grande avec d’autres jeux, à la manière d’un Call of Duty. Jusqu’à dépasser la licence d’Activision ? Voici la réponse de Zampella, très confiant :

« Si vous regardez les meilleurs Battlefield, ils ont dépassé certains Call of Duty et vice-versa. Je pense donc que c’est tout à fait possible. Est-ce que c’est ce que nous recherchons ? Pas directement, mais toujours. Nous ne cherchons pas à détruire Call of Duty. Nous faisons quelque chose de différent et nous faisons quelque chose qui nous ressemble. Mais oui, c’est tout à fait possible. »

La réponse nous sera a priori offerte en 2025, même si Zampella n’est pas encore prêt à lâcher une date de sortie. Pour le moment, on sait simplement qu’EA prévoit de lancer un programme communautaire pour tester le jeu l’année prochaine.

Et quant à savoir sur quelles plateformes il sortira, on peut évidemment parier sur le trio PC – PS5 – Xbox Series… et Switch 2 ? Aucune réponse concrète n’a été donnée mais Zampella dit seulement qu’EA et Nintendo sont toujours en très bons termes, alors qui sait.