Battlefield 2042 : La saison 3 Crescendo est annoncée avec du nouveau contenu (armes, spécialiste, carte…)

Après une saison 2 un peu plus timide que la première, Battlefield 2042 poursuit ses améliorations et ses « rédemption » auprès d’une partie des joueurs en apportant des mises à jour majeurs au FPS de DICE et Electronic Arts. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 : Crescendo.

Zain le nouveau spécialiste et un retour aux sources pour les classes

On commence par l’ajout d’un nouveau personnage au casting militaire futuriste avec l’égyptien Rasheed Zain, un expert en sécurité qui dispose d’un fusil semi-automatique à explosion aérienne XM370A. Concrètement, ce dernier sera particulièrement utile pour déloger des ennemis à couvert. Il s’agit d’un personnage assez agressif qui possède des caractéristiques récompensant la prise de risque puisqu’il peut bénéficier d’une régénération de santé plus rapide lorsqu’il élimine un ennemi.

Les joueurs historiques l’attendaient, Battlefield 2042 revient à un système de classe plus classique. DICE précise toutefois qu’il bénéficiera de plusieurs ajustements et équilibrage au fil du temps mais la base est bien là. Chaque classe recevra de l’équipement et un gadget de

classe au choix. Cela permettra d’avantager des classes sur des armes bien particulières. Par exemple les éclaireurs seront plus précis avec les snipers en retenant leur respiration durant un tir longue distance.

Des nouvelles armes et un nouveau véhicule

Avec cette saison 3, Battlefield 2042 exploite bien plus sa dimension futuriste avec de nouvelles armes un peu plus poussées technologiquement, mais on note aussi l’introduction d’un couteau de lancer qui pourra se révéler très pratique. Nous avons eu l’occasion de les essayer en jeu lors d’une session presse et il faut avouer que le fusil à pompe est particulièrement puissant. Voici la liste des nouvelles armes (et le nouveau gadget) de cette saison 3 :

Rorsch Mk 4 : il s’agit d’un canon électrique qui peut tirer des projectiles à très grande vitesse. Il y a néanmoins un petit temps de chargement pour déclencher un tir.

: il s’agit d’un canon électrique qui peut tirer des projectiles à très grande vitesse. Il y a néanmoins un petit temps de chargement pour déclencher un tir. NVK S22 : un fusil à pompe intelligent, semi-automatique et compact. Il est très puissant même à moyenne distance.

: un fusil à pompe intelligent, semi-automatique et compact. Il est très puissant même à moyenne distance. Bullpup NVK P125 : une arme de poing qui possède un canon long afin d’attaquer à longue distance.

: une arme de poing qui possède un canon long afin d’attaquer à longue distance. Le couteau de lancer : Un outil meurtrier qui peut éliminer un ennemi d’un coup et discrètement.

Le nouveau véhicule de Crescendo fait également la part belle au futurisme avec le char EMKV90 TOR. Celui-ci dispose de deux modes sachant que l’on peut passer de l’un à l’autre à tout moment même s’il y a un petit délai durant le changement. Le mode mobilité permet de parcourir le champ de bataille à toute vitesse tout en tirant avec une tourelle. Quant au mode siège, il immobilise l’appareil afin d’augmenter la satiabilité des tirs en plus d’accorder au char une puissance de feu accrue. Il peut également détecter la source des attaques ennemies lorsqu’ils sont à portée.

La nouvelle carte : Fer de lance

DICE étant un studio suédois, cette nouvelle carte située dans leur pays natale a signification particulière pour le studio. Lors de nos parties dessus, nous avons été surpris par simplicité qui nous amène toujours dans le feu de l’action. Si vous trouvez que le jeu vous fait trop courir selon les maps, celle-ci devrait assouvir vos envies d’action instantané. Fer de lance met donc en avant le combat rapproché. Elle comprend deux usines semi automatisées de Nordvik , où sont fabriqués des armes de haute technologie. Ces installations sont entourées de formations rocheuses qui offrent des abris ainsi qu’un terrain accidenté.

Nous avons ainsi une carte assez polyvalente qui permet même d’utiliser des véhicules (surtout terrestres) mais qui laisse peu de place au camping grâce à un terrain très dégagé et une quasi-absence de verticalité. Précisons également que durant la saison, nous aurons droit aux refontes des cartes Manifeste et Rupture.

Battlefield 2042 gratuit temporairement et bientôt disponible sur le Xbox Game Pass et EA Play

A l’occasion de cette saison 3, Battlefield 2042 compte bien tout faire pour attirer du monde. Le jeu sera ainsi gratuit sur toutes les plateformes durant une période limitée :

Xbox : Du 1er décembre à Xbox à 09h01 au 5 décembre à 08h59.

Steam : du 1er décembre à 19h00 au 5 décembre à 19h00.

PlayStation : du 16 décembre à 17h00 au 23 décembre à 17h00.

Le FPS sera également ajouté au catalogue EA Play, ce qui le rendra accessible aux abonnés du Xbox Game Pass Ultimate.

Battlefield 2042 Saison 3 : Crescendo sera disponible le 22 novembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.