Bandai Namco revend Limbic Entertainment, le studio derrière Park Beyond

L’identité de l’acquéreur est encore inconnue

Si ce nom ne vous évoque rien, sachez qu’il a récemment fait l’actualité avec la sortie de Park Beyond, un jeu de gestion de parcs d’attractions censé offrir un peu de concurrence à Planet Coaster. Le résultat aura cependant été très mitigé avec des retours assez moyens sur le jeu. Le CV du studio allemand ne se limite pas pour autant à ce semi-échec puisqu’il a aussi œuvré sur Tropico 6, ainsi que sur plusieurs épisodes de la série Might & Magic.

Tout ça, pour Bandai Namco, c’est du passé. Alors qu’il avait mis la main sur le studio en 2022, il faut croire que les performances de Park Beyond n’ont pas été suffisantes pour que l’éditeur japonais veuille conserver cette équipe. Au lieu de la dissoudre, il décide donc de la vendre à un partenaire privé « spécialisé dans les jeux vidéo » selon GamesIndustry.biz, sans que l’on sache de qui il s’agit pour le moment.

Selon l’éditeur, le studio devrait poursuivre son travail sur des jeux de simulation/gestion et de stratégie, mais il est difficile de penser que le studio va échapper à quelques licenciements durant cette passation de pouvoir.