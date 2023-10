Park Beyond : La mise à jour 2.0 est disponible avec le DLC Beyond eXtreme, les détails

Une mise à jour salvatrice ?

Sorti courant juin, Park Beyond proposait à sa sauce un jeu de gestion et de construction de parc d’attractions. Dans la droite lignée du titre de Frontier, celui-ci voulait tout de même se démarquer avec son ton encore plus léger et des attractions qui sortent de l’ordinaire, dépassant l’imaginaire. Mais bien qu’appréciée, la sortie ne s’est pas fait sans mal, avec un cruel manque de contenu, une progression peu captivante et de nombreux soucis techniques.

Si une partie des problèmes techniques ont été corrigés sur de précédents patchs, c’est surtout la mise à jour 2.0 qui est importante pour la communauté : déployée cette semaine, celle-ci apporte plusieurs améliorations significatives : le comportement de la caméra est revue, le système de construction a été peaufiné, l’éclairage et le cycle jour/nuit ont été repensés sur les cartes sandbox et l’on nous promet de nombreuses corrections de bugs et autres crashs.

Dans la foulée, le 1er DLC, présent dans le Season Pass, a été rendu disponible. Nommé Beyond eXtreme, celui-ci apporte deux nouveaux morceaux musicaux, deux nouvelles missions d’histoire, deux cartes sandbox et de nouvelles attractions Pour les possesseurs du jeu de base qui ne veulent pas passer à la caisse, sachez que deux nouveaux modules de montagnes russes, le Drop Connector et le Wind Tunnel, ont été ajoutés gratuitement. Ce n’est pas grand chose mais on peut se consoler avec l’arrivée du contenu communauté par mod.io et ça, c’est déjà pas mal.