Park Beyond : Ouverture du parc le 16 juin, avec une bêta en approche

Le Future Games Show diffusé hier soir a été l’occasion de faire un gros point sur le calendrier des sorties avec des mois d’avril, mai et juin qui seront finalement encore plus remplis qu’on ne pouvait l’imaginer. Park Beyond viendra notamment s’ajouter à ce flot incroyable de sorties puisqu’on a appris hier sa date de sortie. Le jeu de construction de parcs d’attractions de Bandai Namco a profité de l’événement pour nous présenter un nouvel extrait de gameplay narré par le directeur créatif du jeu, Johannes Reithmann.

Bienvenue au parc PAC-MAN

En plus de présenter une nouvelle fois les bases du jeu, avec des outils qui permettent de donner vie à des créations complétement folles, cette vidéo met en avant le Set d’Impossification PAC-MAN, avec lequel on pourra créer diverses choses en utilisant des décorations exclusives en provenance de la célèbre licence.

On apprend aussi que Park Beyond devrait sortir le 16 juin prochain, avec une bêta qui aura lieu le 19 mai sur PC. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu pour vous inscrire à ce playtest. Bandai Namco précise aussi que trois éditions différentes seront mises en vente, à savoir :

PC Retail Day-1 Admission Ticket Edition – Physique Le jeu sur PC (code Steam) La bande-son par Olivier Deriviere (sur CD et en version digitale) Steelbook (contenant le CD bande-son) Stickers Cartes postales



Edition Deluxe : Visioneer Edition – Digital Le jeu en version numérique Bonus de l’Edition Deluxe, ZOOMBEYOND Impossification Set Park Beyond : Pass annuel = un Season Pass incluant 3 DLC à venir Bonus Season Pass = un set de voitures de montagne russes avec 5 revêtements exclusifs



Edition Collector – Impossified Edition – Physique Contenu de la Visioneer Edition Bande originale physique et numérique d’Olivier Deriviere Figurine omnitrain (11cm) Artbook Affiche réversible Tour de cou et badge du personnel Bonus de l’Edition Collector, BEYOND SEAS Set



Park Beyond sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si le titre vous fait de l’oeil, on vous redirige vers notre dernier aperçu vidéo pour en apprendre plus à son sujet.