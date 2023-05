Aperçu Park Beyond – Saura-t-il se hisser à la hauteur des grands ?

Sur le papier, Park Beyond a tout pour intéresser les amateurs de gestion de parc d’attractions. Annoncé en 2021, ce jeu de Bandai Namco et Limbic Entertainment s’inspire des grands titres du genre, comme Planet Coaster et Roller Coaster Tycoon, tout en tentant de se construire une identité propre qui met l’accent sur une créativité un peu loufoque. En octobre dernier, nous avons eu l’occasion de découvrir une première démo qui nous a plutôt enthousiasmés.

Un mois avant sa sortie officielle, Park Beyond s’est une nouvelle fois laissé approcher à travers une bêta fermée à laquelle nous avons participé. Bien sûr, le jeu que nous avons eu entre les mains est toujours en développement et est donc susceptible d’évoluer. Cet aperçu a donc surtout pour but de vous donner quelques nouvelles.

Conditions d’aperçu : Nous avons rédigé cette preview après quatre heures de jeu sur PC, ce qui nous a permis de faire le tour des trois missions et d’essayer le mode bac à sable. Nous avons joué au clavier. L’ordinateur que nous avons utilisé possède une RTX 3060, 16GB de RAM et un processeur i5-10500H.

Un métier à temps complet

La bêta nous a donné accès à trois missions « tutoriels » de la campagne et à un mode bac à sable. Les développeurs de Park Beyond ont à cœur de proposer plus qu’un modélisateur de parc d’attractions. Ils ont également l’ambition d’offrir une campagne avec une histoire digne de ce nom. Les quelques différents personnages que nous avons croisés (Izzy et Phil que nous vous avons déjà présentés lors de la preview) ne nous ont pas particulièrement marqués. Nous espérons donc que leur personnalité sera davantage développée par la suite.

Le premier tutoriel entre directement dans le vif du sujet en nous plaçant aux commandes de l’éditeur de montagnes russes. Ce dernier peut sembler simpliste au premier abord mais il se révèle bien plus complexe quand on s’y intéresse de plus près. Ainsi, il inclut les roulis et les tangages. Pour construire la montagne russe de ses rêves, il faut apprendre à maîtriser la création de lacet mais aussi la gestion de l’accélération et de la vitesse.

Le deuxième tutoriel pose les bases de la gestion du parc. Lors d’une réunion budgétaire, nous avons été amenés à prendre nos responsabilités en délimitant la cible démographique du parc et le thème de ce dernier. Les différents objectifs nous ont permis de nous familiariser avec les mécanismes de gestion, allant de l’emplacement des manèges et des bâtiments à la micro-gestion des stands de nourriture (employés affectés, décoration, tarification…).

Quelques faiblesses

Le troisième tutoriel donne un aperçu des possibilités qu’offre l’impossification, un élément de gameplay qui fait l’originalité de Park Beyond. L’impossification consiste à transformer un manège déjà existant en lui donnant des caractéristiques hors normes qui dépassent les lois naturelles. Par exemple, une attraction de type pieuvre peut prendre vie et jongler avec les nacelles. Il est amusant de voir se transformer les attractions mais nous aurions aimé voir davantage de possibilités en termes de personnalisation de ces dernières.

Enfin, le mode bac à sable nous laisse carte blanche et contient déjà un paquet de cartes différentes, ce qui permet de varier les paysages et les espaces de construction. Tout au long de nos séances de jeu, nous avons apprécié la bande originale bien sympathique. Par contre, le titre ne nous a pas encore convaincus au niveau technique et esthétique. Visuellement, Park Beyond tente de se forger une identité mais les graphismes sont assez grossiers.

Durant cette preview, nous avons rencontré plusieurs problèmes techniques, dont des commandes non reconnues. La progression s’est avérée un peu laborieuse et nous n’avons pas eu l’occasion de voir réellement comment l’économie du jeu fonctionne. A ce stade de développement, ce type de problèmes est un peu inquiétant. Au final, ce deuxième aperçu de Park Beyond a donc fait naître quelques craintes.