Bandai Namco annonce Tales of Xillia Remastered, avec une sortie prévue en octobre

Pas de Xillia 2 au programme

Tales of Xillia n’est peut-être pas si vieux, mais sa sortie sur PS3 complique quelque peu sa rejouabilité aujourd’hui. Bandai Namco libère donc cet épisode de la console de Sony afin de le remasteriser sur les consoles plus modernes, même sur Switch. Car ce Tales of Xillia Remastered sortira bien sur la console de Nintendo, en plus du PC, de la PlayStation 5 et des Xbox Series.

Dans cet épisode, on suit l’histoire du point de vue de Jude Mathis, étudiant en médecine, ou celui de Milla Maxwell, une jeune guerrière qui enquête sur la disparition de certains esprits. Le duo sera vite réuni et collaborera avec d’autres protagonistes lorsqu’ils découvriront un terrible secret qui peut bouleverser le monde.

Cette nouvelle version affichera des textures améliorées ainsi que quelques correctifs pour améliorer l’expérience, comme le fait de pouvoir désactiver les rencontres sur la map. Sur Switch, il faudra se contenter de 30 images par secondes contre 60 sur les autres consoles.

Les DLC seront aussi intégrés, mais l’éditeur se garde bien de rendre disponible Tales of Xillia 2 dans ce remaster. Dommage, avoir les deux épisodes d’un coup aurait sans doute ajouté beaucoup d’intérêt à cette nouvelle version, mais l’éditeur préfère sûrement nous vendre le second opus plein pot dans un avenir plus ou moins proche.

Intéressons-nous d’abord à ce Tales of Xillia Remastered, qui est donc prévu pour le 31 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Il devrait être vendu au prix de 39,99 €.