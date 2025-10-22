La version physique Xbox de Tales of Xillia Remastered aurait été annulée au dernier moment

Les versions physiques PS5 et Switch sont toujours prévues

La version physique Xbox de Tales of Xillia Remastered n’était pas prévue partout dans le monde, mais en Europe, tout laissait à penser qu’elle serait bien disponible. C’est du moins ce qui avait été indiqué à certains revendeurs, jusqu’à ce que les choses changent. Hier, le distributeur Video Game Plus a appris que cette version boite sur Xbox était tout simplement annulée, et ce quelques jours avant la sortie de Tales of Xillia Remastered :

« VGP a malheureusement été informé que l’édition physique européenne de Tales of Xillia Remastered XBSX a été annulée. Toutes les précommandes seront annulées et remboursées. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée, mais nous sommes indépendants de notre volonté. »

On ignore pourquoi Bandai Namco est revenu sur ses plans concernant cette version. Voir les revendeurs apprendre la nouvelle si proche de la sortie est en tout cas un coup dur, de même pour le public qui s’attendait à retrouver une version boite du jeu sur Xbox Series, console qui, décidément, n’a pas beaucoup de chance par rapport aux jeux avec un support physique.

Tales of Xillia Remastered sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch dès le 30 octobre.