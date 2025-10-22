Tales of Xilia 2 Remastered serait en développement, et un nouveau remaster de Tales of devrait bientôt être annoncé

Pas de vrai nouvel épisode avant un moement ?

Sans grande surprise, un Tales of Xilia 2 Remastered serait bien dans les tuyaux chez Bandai Namco. On l’apprend dans le dernier numéro du magazine Famitsu, traduit par Ryokutya2089. Cette interview permet ainsi de préciser que le remaster du deuxième jeu est bien en préparation, sans que Bandai Namco puisse donner plus de détails à ce sujet pour le moment.

Et ce n’est pas le seul remaster de Tales of qui est en développement actif. L’éditeur ne s’en est pas caché, il compte multiplier les sorties du genre, et annonce ici qu’il y en a au moins deux en préparation (on ignore s’il compte celui de Xillia 2 dans le lot), et que le prochain remaster d’un épisode de la saga devrait être annoncé dans relativement peu de temps.

Quant à un vrai nouvel épisode… l’attente promet d’être encore longue. Durant cet entretien, le producteur aurait précisé que même si un nouveau jeu est bien en préparation, il ne sera pas annoncé avant un petit moment. C’est sans doute pour cela que l’éditeur multiplie les remasters, pour maximiser les revenus de la saga dans l’attente de ce nouvel épisode. Les 30 ans de la série n’auront donc rien donné d’autre que des remasters, et rien que des remasters.