Avec des budgets de plus de 300 millions de dollars, le modèle des AAA américains semble aller droit dans le mur

Le marché américain des AAA dans l’impasse budgétaire

On ignore bien souvent jusqu’à combien s’élève le coût de production d’un jeu vidéo, contrairement au monde du cinéma où cela est assez facilement quantifiable. Une chose semble cependant être certaine : la facture est de plus en plus importante à cause de projets à l’ambition démesurée, qui n’ont pas le droit à l’erreur. On pensait cependant que les jeux qui dépassaient la barre des 200 millions de dollars de budget étaient assez peu, mais selon le journaliste de Bloomberg, le coût réel d’un AAA aujourd’hui pourrait plutôt avoisiner les 300 millions de dollars :

« Il est parfois difficile de vérifier les budgets exacts des productions de jeux vidéo (une plus grande transparence de la part des éditeurs serait la bienvenue !), mais les chiffres que j’ai entendus circuler concernant le développement des jeux AAA ces derniers temps sont de 300 millions de dollars, voire plus – parfois bien plus ! – ce qui, je pense, contribue à expliquer l’état actuel de l’industrie. »

Il explique qu’il ne parle ici que des productions basées aux États-Unis et au Canada. Cela explique d’ailleurs pourquoi les frais grimpent assez vite ici, dans la mesure où le secteur emploie beaucoup de personnes avec des salaires aux normes des deux pays. Ainsi, un AAA produit au Japon, en Pologne ou en Corée du Sud ne va pas nécessairement demander le même budget qu’un AAA conçu aux États-Unis, à ambition équivalente. Autant dire que rembourser un tel budget nécessite des millions et des millions de ventes, ce qui n’arrive pas toujours, encore moins aujourd’hui dans une industrie très compétitive.

Exact budgets of video-game productions can be tough to corroborate (more transparency from publishers would be nice!) but the numbers I've heard floating around AAA game dev these days are $300 million or more — sometimes much more! — which I think helps explain the current state of the industry — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-03-25T20:38:45.547Z

Une situation dans laquelle le marché américain peut difficilement se sortir aujourd’hui dans la mesure où diminuer ces budgets conduirait également à employer moins de gens, et donc à des vagues de licenciements. La solution pourrait alors être de multiplier les projets via la création de nouveaux studios, mais on a récemment vu à quel point cette stratégie payait peu, tant les studios « fondés par un vétéran de… » se plantent les uns après les autres ces derniers temps.