Avec Activision, Microsoft veut être un bon éditeur pour PlayStation et Nintendo

Les rumeurs à propos de jeux développés par les Xbox Game Studios qui arriveraient sur PS5 et Switch vont bon train dernièrement, au point où une partie du public Xbox commence à se demander si Microsoft est petit à petit en train de devenir un éditeur plus qu’un constructeur. Ce qui semble très exagéré, même si Microsoft va en effet publier de plus en plus de ses jeux chez ses concurrents, tout simplement parce qu’il vient d’absorber Activision-Blizzard. Et Satya Nadella, PDG du groupe, a tenu à le rappeler.