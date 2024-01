Sea of Thieves sur les consoles PlayStation ? Microsoft y aurait pensé

La rumeur improbable de ce début d’année

Durant le weekend, une rumeur s’est propagée sur les réseaux à propos d’une exclusivité Xbox qui pourrait prochainement arriver sur Switch ou sur les consoles PlayStation. Un bruit de couloir en provenance de Nate the Hate, un « insider » n’ayant à son actif que quelques dates de Nintendo Direct devinées au petit bonheur la chance ainsi qu’une rumeur vérifiée sur le portage des jeux Persona sur le Xbox Game Pass et sur Switch. Autant dire que la crédibilité de la personne reste encore largement à prouver, mais cela n’a pas empêché la rumeur de se propager à vitesse grand V. Surtout lorsqu’elle a été appuyée par un autre insider de la même trempe (lolilolailo), clamant à son tour que l’exclusivité en question serait Hi-Fi Rush.

Dans un monde où l’on arrêterait de prendre pour acquis chaque rumeur, cette histoire aurait pu s’arrêter là, mais des journalistes plus sérieux ont enquêté sur l’affaire auprès de leurs sources, à l’image de Stephen Tolito. Et s’il n’est pas question du jeu de Tango Gameworks ici, c’est Sea of Thieves qui serait concerné. Ou du moins, qui aurait été concerné.

Le journaliste déclare sur le site Gamefile que Microsoft a effectivement songé à un moment donné à sortir Sea of Thieves sur les consoles PlayStation, et ce pour ce début de cette année 2024. Jeff Grubb, dont la crédibilité est un peu plus hasardeuse (bien que nettement plus fiable que les insiders cité), avance de son côté que le titre serait prévu sur PS5 et Switch.

Puisque Xbox veut avant tout étendre sa marque, davantage que de vendre des consoles, cette stratégie ne semble pas si improbable. D’autant plus pour un jeu multijoueur qui a besoin d’une grande communauté pour survivre au poids des années. Le temps nous dira si cela se vérifie ou non, mais soyons prudents à propos de ces rumeurs insistantes.