Atomic Heart : Épinglé pour la présence d’un dessin animé jugé raciste, le studio Mundfish présente ses excuses

La sortie d’Atomic Heart ne s’est pas faite sans heurts. Entre une vidéo supprimée illustrant la bande-son du jeu avec des tas d’images de robots dans des positions lascives et des soupçons concernant le studio et son supposé soutien à l’effort de guerre russe, le jeu de Mundish marque l’actualité autrement que pour ses qualités intrinsèques. Et ce n’est pas terminé, puisqu’une nouvelle polémique s’ajoute à tout cela avec la présence d’un image raciste issue d’un dessin animé qui est visible directement au coeur de l’expérience, que Mundfish va s’empresser de retirer.

Une preuve d’inattention qui passe mal

Durant ces derniers jours, plusieurs internautes relayés par ResetEra ont pointé du doigt la présence d’un dessin animé soviétique qui a été diffusé à la fin des années 60, répondant au nom de Nu, Pogodi!. Ce cartoon est décrit par PC Gamer comme une sorte de Tom & Jerry, à première vue inoffensif, mais il contient un passage que l’on peut voir dans le jeu et qui montre à l’écran une caricature raciste d’une personne à la peau de couleur noire, rappelant les poupées appelées Golliwog.

Interpellé à ce sujet, le studio a tout de suite reconnu son inattention face à ce passage et promet de l’enlever du jeu :

« L’équipe de Mundfish remercie PC Gamer d’avoir attiré notre attention sur ce manque de sensibilité de notre part. Nous nous excusons si l’utilisation du dessin animé vintage ou de la musique a été vue comme une insulte. Nous modifierons les séquences en question. »

On ignore si le studio compte supprimer cette seule image ou si le dessin animé en question sera remplacé (ou si un message de remise en contexte des mœurs de l’époque sera intégré, comme dans plusieurs œuvres). Nul doute que le studio se serait bien passé d’une nouvelle controverse, surtout après ses autres soucis d’images.